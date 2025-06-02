Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Известный британский промоутер Боб Арум расхвалил звездного японского боксера Наою Иноуэ – одного из лидеров рейтинга лучших боксеров планеты.

«Иноуэ не просто лучший в мире независимо от весовой категории, он – лучший боец, которого я когда-либо видел, независимо от весовой категории или чего-то другого. За почти 60 лет своего бокса я никогда не видел никого подобного до Иноуэ», – сказал Арум.

Ранее известный промоутер Боб Арум похвалил американского боксера Теренса Кроуфорда и рассказал, что он лучше Флойда Мейвезера.

sport.ua