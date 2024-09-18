Фьюри планирует сбросить вес перед боем с Усиком. Поможет?

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По информации британских СМИ, Тайсон Фьюри перед реваншем против Александра Усика за три титула супертяжелого веса планирует сбросить вес.

Перед первым поединком Фьюри весил почти 119 кг, тогда как украинец – 101 кг. Британец надеется стать подвижнее и уходить от ударов соперника, чтобы не повторилась ситуация, когда Усик едва его не нокаутировал.

При этом эксперты отмечают, что проблема Тайсона не в движениях, а в снижении способности держать удар, что проявилось после первого боя с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри тогда чудом поднялся после мощного удара соперника, но после этого часто оказывался в нокдаунах, потеряв в стойкости после пропущенных ударов.

Однако в лагере Фьюри уверяют, что боксер подойдет к реваншу в намного более солидном физическом состоянии.

sport.ua