Фьюри планирует сбросить вес перед боем с Усиком. Поможет?

По информации британских СМИ, Тайсон Фьюри перед реваншем против Александра Усика за три титула супертяжелого веса планирует сбросить вес.
Перед первым поединком Фьюри весил почти 119 кг, тогда как украинец – 101 кг. Британец надеется стать подвижнее и уходить от ударов соперника, чтобы не повторилась ситуация, когда Усик едва его не нокаутировал.
При этом эксперты отмечают, что проблема Тайсона не в движениях, а в снижении способности держать удар, что проявилось после первого боя с Деонтеем Уайлдером.
Фьюри тогда чудом поднялся после мощного удара соперника, но после этого часто оказывался в нокдаунах, потеряв в стойкости после пропущенных ударов.
Однако в лагере Фьюри уверяют, что боксер подойдет к реваншу в намного более солидном физическом состоянии.