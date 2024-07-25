Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»

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Александр Усик в комментарии Sky Sports оценил слова Тайсона Фьюри, который ранее заявил, что проиграл первый бой, потому что поединок был для него слишком легким и скучным.

«Слишком легко ему было? Нет проблем. Обещаю, что реванш для него будет таким же легким боем, как и первый поединок. Но для меня это был тяжелый бой».

«Фьюри – хороший боксер с высоким боксерским IQ. Но если ему было легко – нет проблем, окей», – сказал Усик.

Реванш должен состояться в конце декабря.

Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой

sport.ua