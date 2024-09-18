Элбон: Наша задача – развить успех, которого достигли в Баку

В Williams готовятся к Гран При Сингапура в надежде, что команде удастся развить успех, которого гонщики добились на предыдущем этапе, ведь в Баку Алекс Элбон и Франко Колапинто заработали больше очков, чем за первые 16 этапов сезона.

Алекс Элбон: «После уик-энда в Баку, где мы оба заработали очки, команда в отличном настроении готовится к этапу в Сингапуре. Поскольку эта гонка проходит совсем недалеко от Таиланда, то я воспринимаю её так, словно для меня она домашняя, и выступать на этой трассе мне особенно приятно.

У неё есть некоторое сходство с Баку, но покрытие здесь более неровное, и в Сингапуре очень жарко, поэтому нас ждёт одна из самых тяжёлых гонок сезона. Но интересно посмотреть, как в таких условиях себя покажут технические новинки.

Наша задача в этот уик-энд – развить успех, которого мы добились в Баку, и получше разобраться с особенностями поведения машины, получившей дополнительные усовершенствования».

Франко Колапинто: «После хорошего результата в Баку важно перестроиться, переключить внимание на очередную новую для меня трассу и приступить к знакомству с Марина-Бей. Сингапурский этап известен тем, что из-за жары и влажности физические нагрузки на этой трассе на максимально высоком уровне.

В таких условиях любому гонщику приходится непросто, а мне предстоит пройти настоящую проверку и выяснить, как мой организм адаптируется к пилотированию машины Формулы 1.

По ходу тренировок в процессе подготовки к квалификации я буду постепенно наращивать темп, и вместе с командой мы приложим все усилия, чтобы после Баку продолжить серию удачных выступлений».

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