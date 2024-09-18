Хуахин. Зигемунд победила Ван Сиюй в самом продолжительном матче в Туре за последние 13 лет

Теннисистки провели на корте больше четырёх часов

Хуахин, Таиланд • 16-22 сентября • хард • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сегодня в матче второго круга Лаура Зигемунд обыграла пятую сеяную Ван Сиюй со счётом 7:6(3), 4:6, 7:6(1). Матч продолжался 4 часа 9 минут, и это четвёртый результат в Открытой Эре по продолжительности женского матча на уровне Тура.

В последний раз теннисистки играли один матч четыре или более часов в январе 2011 года, когда Франческа Скьявоне в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии обыграла Светлану Кузнецову (6:4, 1:6, 16:14) за 4 часа 44 минуты.

Топ-5 самых продолжительных женских матчей в Открытой Эре (4+ часов):

1. Вики Нельсон-Данбер – Джин Хепнер 6:4, 7:6(11) | Ричмонд-1984 | 6 часов 31 минута

2. Франческа Скьявоне – Светлана Кузнецова 6:4, 1:6, 16:14 | Australian Open-2011 | 4 часа 44 минуты

3. Барбора Стрыцова – Регина Куликова 7:6(5), 6:7(10), 6:3 | Australian Open-2010 | 4 часа 19 минут

4. Лаура Зигемунд – Ван Сиюй 7:6(3), 4:6, 7:6(1) | Хуахин-2024 | 4 часа 9 минут

5. Вирджини Буассон – Ноэль ван Лоттум 6:7(3), 7:5, 6:2 | Ролан Гаррос-1995 | 4 часа 7 минут

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