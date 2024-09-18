Киммих: Всегда приятно, когда тебя поддерживает клуб

Хавбек положительно отреагировал на слова директора клуба

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Центральный полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих положительно отреагировал на слова директора клуба Макса Эберля о том, что он станет лицом проекта команды.

"Всегда приятно, когда тебя поддерживает клуб", – отметил Киммих.

Добавим, что Йозуа стал новым капитаном сборной Германии после того, как легендарный Тони Кроос завершил свою карьеру.

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