Киммих: Всегда приятно, когда тебя поддерживает клуб

Хавбек положительно отреагировал на слова директора клуба
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Центральный полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих положительно отреагировал на слова директора клуба Макса Эберля о том, что он станет лицом проекта команды.
"Всегда приятно, когда тебя поддерживает клуб", – отметил Киммих.
Добавим, что Йозуа стал новым капитаном сборной Германии после того, как легендарный Тони Кроос завершил свою карьеру.
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