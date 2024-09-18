«Неадекватное поведение». В авиакомпании рассказали, почему задержали Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика арестовали в аэропорту польского города Краков.

Этой информацией поделился депутат ВРУ и бывший украинский борец Жан Беленюк, обнародовав соответствующее видео.

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В авиакомпании Ryanair, через которую планировал лететь Усик и его команда, отреагировали на задержание украинского боксера.

«Товарищу Александра было справедливо отказано в посадке на рейс Buzz из Кракова в Салоники (17 сентября) сотрудником аэропорта Кракова из-за его неадекватного поведения. Усику не было отказано в посадке, однако он решил не садиться.

После завершения посадки сотрудник аэропорта вызвал помощь, где пассажиров встретила полиция аэропорта», – говорится в сообщении Ryanair.

sport.ua