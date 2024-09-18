Хаккинен: Прогноз в том, что прогнозы лучше игнорировать

Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, рассуждая о предстоящем Гран При Сингапура, предложил игнорировать любые прогнозы, поскольку события на этой трассе, да и вообще в этом сезоне могут развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию.

В минувшее воскресенье Оскар Пиастри одержал в Баку блестящую победу, но и Ландо Норрис прекрасно провёл гонку, финишировав 4-м впереди Макса Ферстаппена, с которым соперничает за титул, и всё это свидетельствует о силе и уверенности, с которыми сейчас выступает McLaren.

Теперь команда лидирует в Кубке конструкторов, и это невероятное достижение для всех её сотрудников, всех, кто работает на базе в Уокинге, а также для её технических партнёров, в том числе для Mercedes.

Должен признать, что мне очень приятно это видеть, ведь команда прошла долгий путь и приложила огромные усилия, чтобы по-настоящему перестроиться. Хотя я с интересом слежу за выступлениями всех команд, вполне понятно, что с McLaren у меня особенно тесные связи, ведь именно за рулём её машин в 1998-м и 1999 гг. я становился чемпионом мира.

После победы Шарля Леклера в Монце Ferrari уверенно провела уик-энд и в Баку – стоит отметить, что итальянская команда тоже сделала шаг вперёд, а это означает, что McLaren до конца сезона предстоит соперничать и с ней, и с Red Bull Racing. Mercedes пока выступает недостаточно стабильно, чтобы реально претендовать на победу в каждой гонке, хотя, как мы знаем, её никогда нельзя списывать со счетов.

Больше всего в воскресенье меня впечатлило, с какой уверенностью Оскар довёл гонку до победы, насколько решительно он действовал, обгоняя Шарля, после чего выдержал сильнейший прессинг, отбивая атаки гонщика Ferrari, использовавшего DRS. Для парня, который проводит в Формуле 1 только свой второй сезон, это было действительно яркое выступление.

Интересно было наблюдать, как Оскар, Шарль и гонщик Red Bull Серхио Перес ехали плотной группой впереди всех, а потом к ним присоединился ещё и Карлос Сайнс. Временами это больше напоминало картинговую гонку, чтобы было отличной рекламой для Формулы 1, поскольку мы видели отличный пример борьбы на трассе, который показывали лучшие гонщики и команды мира.

Однако возникает вопрос: удастся ли теперь не только Ландо, но даже Шарлю и Оскару бросить вызов Максу и побороться за титул? Хочется верить, что удастся, ведь, с одной стороны, McLaren и Ferrari едут всё быстрее и выступают всё стабильнее, с другой, похоже, что проявились слабости Red Bull Racing, и эта команда больше не может себе позволить терять очки.

Серхио Перес неплохо выглядел в дни уик-энда в Баку, демонстрируя, что модернизированная машина RB20 прибавила в скорости, однако столкновение с Ferrari Карлоса Сайнса стало ещё одним подтверждением, что шансы на отличный результат можно запросто упустить.

В этот уик-энд Максу необходимо вернуться на подиум, ведь если победит Ландо, то шансы гонщика McLaren резко возрастут, и борьба за титул ещё больше обострится. При этом после Гран При Сингапура до конца сезона останется ещё шесть гонок, а это немало.

Поставьте в сауне велотренажёр

В Сингапуре жаркий и влажный климат, и в таких условиях физическая форма гонщиков проходит очень жёсткую проверку. При этом скорости на некоторых участках узкой городской трассы очень высоки, а асфальт неровный, и разного рода аварии там происходят довольно часто. По прошлому опыту мы знаем, что вероятность появления автомобиля безопасности там очень высока.

Перед гонкой прошлого года конфигурация трассы Марина-Бей была изменена, там стало на 4 поворота меньше, поэтому на прохождение круга теперь тратится меньше времени, и шины работают с меньшей нагрузкой.

А если вы сами хотите в полной мере испытать примерно такие же ощущения, что ждут в Сингапуре гонщиков Формулы 1, то предлагаю вот что: поставьте в сауне велотренажёр и смотрите этот Гран При, крутя педали!

Прогноз от Мики

Преимущество сейчас на стороне McLaren, но Ferrari и Red Bull тоже претендуют на победы. Идёт война технологий и соперничество трёх прекрасных команд, а если вспомнить, что в 2022-м сингапурскую гонку выиграл Серхио Перес, а год назад яркую победу одержал Карлос Сайнс, то можно представить, что на трассе Марина-Бей события могут развиваться по любому сценарию.

Мой прогноз состоит в том, что я предлагаю игнорировать любые прогнозы и просто насладиться непредсказуемостью Формулы 1 в этом году!

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