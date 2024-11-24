Тайсон ФЬЮРИ: «Я обязательно это верну после реванша с Усиком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри поделился мыслями о реванше с Александром Усиком, который состоится 21 декабря 2024 года.

«4 недели до самого грандиозного поединка года, самого большого боя в боксе – между мной и Александром Усиком. Я иду к этому, я сейчас в форме, готовьтесь. Не могу дождаться 21 декабря, чемпионские пояса снова будут моими», – сказал Фьюри в Инстаграме.

Ранее Фьюри заявил, что в случае победы в реванше планирует организовать трилогию с Александром Усиком, а после этого уже рассмотреть бой против Энтони Джошуа.

sport.ua