В Pirelli ждут один пит-стоп в завтрашней гонке

На тренировках гонщики почти не работали с самыми жесткими шинами Hard, но в Pirelli считают, что этот состав сыграет важную роль в гонке…

Марио Изола: «Квалификация получилась зрелищной и напряженной. Борьба была равной, команды удивляли от начала до конца сессии. Это было предсказуемо – трасса оставалась грязной и с каждым кругом становилась быстрее. Этот аспект в сочетании с фазой подготовки шин к быстрому кругу, сыграл важную роль при определении результатов.

Если говорить о стратегии, то на бумаге вариант с одним пит-стопом явно считается самым быстрым, а Medium и Hard – очевидным выбором на дистанцию. Правда, в этот уик-энд никто не использовал C3, но этот состав отлично знаком командам, а в прошлом году широко использовался в Лас-Вегасе. Не случайно все пилоты оставили два комплекта C3 для завтрашней гонки: один они точно будут использовать, а второй оставят запасным на случай остановки гонки, что вполне возможно на уличных трассах.

Как и в прошлом году, большинство гонщиков стартуют на Medium, а в районе 14-го круга перейдут на Hard. Те, кто предпочитает более осторожный подход, особенно если они стартуют в хвосте, могут выбрать Hard на первый отрезок, а потом перейти на Medium. Трудно представить, что кто-то поставит Soft, за исключением тех, кто сразу планирует два пит-стопа, чтобы максимально использовать потенциал шин Hard на свободной трассе.

Гранулирование вполне возможно, особенно на ранних стадиях, в том числе потому, что состояние трассы вновь изменится, ведь она будет открыта для городского движения».

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