Хэмилтон сделал прощальный подарок сотрудникам Mercedes

Льюис Хэмилтон сделал прощальный подарок всем сотрудникам Mercedes перед уходом из команды.

Сотрудничество Хэмилтона с Mercedes оказался самым успешным между гонщиком и командой за всю историю Формулы 1 – за 12 сезонов Льюис одержал 84 победы и шесть раз стал чемпионом мира. Чтобы отметить завершение совместной работы Хэмилтон обратился к художнику Полу Озу, чтобы тот создал оригинальную картину и три тысячи её копий.

На картине изображен Льюис, пилотирующий Mercedes на пути к победе в Гран При Монако 2019 года. Гонщик неспроста выбрал именно эту гонку – она стала первой после ухода из жизни Ники Лауды, и в память об австрийском чемпионе Halo было выкрашено в фирменный красный цвет Ники. В своё время Лауда сыграл важную роль в переходе Льюиса из McLaren в Mercedes.

Каждый сотрудник команды получил распечатанную репродукцию картины, а оригинал выставлен на базе Mercedes в Брэкли.

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