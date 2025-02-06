ФОТО. Усик и сборная Украины. Самые популярные трансляции MEGOGO в 2024

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Видеосервис MEGOGO поделился информацией о самых просматриваемых спортивных трансляциях в 2024 году.

Цифры просмотров не указаны, однако первые два места самых популярных спортивных событий года занимают поединки Александра Усика против Тайсона Фьюри.

При этом второй бой вызвал больше интереса, чем первый.

Далее всю десятку занимает футбол: матчи сборной Украины на Евро-2024 против Бельгии и Словакии, финал Евро-2024 Испания – Англия, первый матч Украины на Евро-2024 против Румынии, матчи финала отбора на Евро-2024 против Исландии и Боснии, а также финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал и встреча Ла Лиги Реал – Барселона.

sport.ua