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Футбол

Французский топ-клуб серьезно заинтересован в подписании Поля Погба

Игрок также может рассмотреть такой вариант

Французский топ-клуб серьезно заинтересован в подписании Поля Погба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Французский "Марсель" серьезно заинтересован в подписании Поля Погба.

    Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "провансальцев" внимательно следит за ситуацией с Полем Погба, пока тот остается свободным агентом. Они заинтересованы в его подписании.

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    Отмечается, что приоритетным вариантом для 31-летнего французского полузащитника является продолжение футбольной карьеры в Европе, несмотря на очень большие предложения, полученные от клубов Саудовской Аравии и команд, выступающих в MLS.

    Недавно спортивный директор "Марселя" прокомментировал вероятность перехода Поля Погба в их клуб.

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    • С начала декабря 2024 года Погба остается без клуба после того, как "Ювентус" разорвал с ним контракт.

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