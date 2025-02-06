Connect with us
Футбол

Ливерпуль летом хочет подписать вингера Реала летом

Красные потихоньку готовятся к летнему трансферному окну

Ливерпуль летом хочет подписать вингера Реала летом

FC Barcelona Noticias

    • "Ливерпуль" заинтересован в подписании правого вингера мадридского "Реала" Браима Диаса.

    Как сообщает издание Fichajes, 25-летний футболист стал главной трансферной целью "красных" на лето, поскольку наставник "Ливерпуля" Арне Слот хочет видеть вингера в своей команде.

    Диас в текущем сезоне сыграл 28 матчей, забил три гола и отдал шесть ассистов.

    Читайте такжеЗабарный vs Миколенко, дерби Лондона, Мадрида и Лиссабона. Расписание футбола на 3 – 9 февраля
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis