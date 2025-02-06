Ливерпуль летом хочет подписать вингера Реала летом

Красные потихоньку готовятся к летнему трансферному окну

FC Barcelona Noticias

"Ливерпуль" заинтересован в подписании правого вингера мадридского "Реала" Браима Диаса.

Как сообщает издание Fichajes, 25-летний футболист стал главной трансферной целью "красных" на лето, поскольку наставник "Ливерпуля" Арне Слот хочет видеть вингера в своей команде.

Диас в текущем сезоне сыграл 28 матчей, забил три гола и отдал шесть ассистов.

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