«Чисора любому даст прикурить». Украинский супертяж – о поединке британца

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

8 февраля в Манчестере (Англия) состоится поединок в супертяжелом весе (более 90,7 кг) – на ринге встретятся британец Дерек Чисора (35–13, 23 КО) и швед Отто Валлин (27–2, 15 КО).

Перспективный украинский супертяж Александр Грицив поделился мнением о предстоящем противостоянии:

«Насколько я помню, Чисора уже несколько раз заканчивал карьеру, но продолжает боксировать дальше и радует фанатов своими боями. Поэтому, если у него еще есть силы, то я бы с радостью посмотрел еще несколько его поединков.

Чисора – это пример того, как посредственный боксер, за счет своего характера и эксцентричности может добиться успехов в боксе. Он любимец британских фанатов, люди его любят, и им нравится смотреть на его бои.

По моему мнению, Валлин сильнее и более технически оснащен, но дядя Чисора может «дать прикурить» любому сопернику, поэтому я ожидаю интересного боя и хочу, чтобы Дерек победил», – рассказал Грицив.

Ранее сообщалось, что Чисора и Валлин сразятся за второе место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF).

Александр Левченко

sport.ua