Эдди Джордан рассказал о ходе борьбы с болезнью

В конце прошлого года Эдди Джордан в подкасте Formula For Success, который он ведёт с Дэвидом Култхардом, впервые рассказал, что у него диагностирован рак мочевого пузыря и простаты. В свежем выпуске подкаста бывший руководитель команды Формулы 1 рассказал, что на зиму уехал из Европы в свой дом в южноафриканском Кейптауне, и сообщил последние новости о своей борьбе с тяжёлой болезнью.

Эдди Джордан: «Я прохожу курс химиотерапии, который в самом разгаре. Перед записью этого выпуска подкаста я ездил на очередной сеанс. Я в хорошей форме.

И я вновь обращаюсь ко всем слушателям. Сходите проверьтесь. Я не хочу показаться заевшей пластинкой, которая по кругу повторяет одно и то же, но реальность такова, что шансы на выздоровление очень большие.

В наше время есть возможность получить качественную медицинскую помощь практически по всему миру, и химиотерапия, судя по всему, работает».

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