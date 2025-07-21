Дженсон Баттон: Худший враг Норриса – это он сам

Дженсон Баттон в своё время выступал за McLaren, где в те годы был напарником Льюиса Хэмилтона, и его мнение о соперничестве Оскара Пиастри и Ландо Норриса, которое обещает по ходу сезона становиться всё острее, мы уже приводили. Чемпион мира 2009 года считает, что реальные шансы на титул есть только у гонщиков McLaren.

Дженсон Баттон: «Австрийский уик-энд стал по-настоящему важным для Ландо. Думаю, если бы период, когда ему не удавалось побеждать, тянулся дольше, то это бы очень серьёзно сказалось на его психологическом состоянии. По-моему, худший враг Норриса – это он сам, поскольку иногда он слишком многого от себя требует.

Ландо – невероятно быстрый гонщик, но если он допускает хотя бы небольшие ошибки, то принимает это очень близко к сердцу. Он должен осознать, что всем свойственно допускать ошибки. Это часть гонок, и если это происходит, то чаще всего означает упущенные шансы на успех.

Мне нравится, какой он по характеру, и я не сомневаюсь, что он исключительно быстрый. Оскар отличается от напарника тем, что он человек очень спокойный и уравновешенный. Похоже, ничто не может выбить его из колеи, и поэтому он очень трудный соперник.

Если же говорить о Максе, то он сейчас в сложной ситуации. Его машина не так хороша, как McLaren, и если та или иная гонка складывается для него неудачно, как было в Австрии, то он сразу теряет немало очков, которые потом очень тяжело отыгрывать.

Приходится признать, что сейчас спор за титул ведут только двое, но на протяжении нескольких предыдущих сезонов для Макса всё складывалось так, как ему было нужно. Однако то, что он делает сейчас за рулём RB21, просто поражает. В Red Bull уже успели поменять нескольких гонщиков, но ни одному из напарников Ферстаппена не удаётся даже приблизиться к его результатам.

Это ещё раз доказывает, насколько он талантлив, и ему удаётся добиваться многого даже несмотря на не самую эффективную машину».

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