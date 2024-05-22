В McLaren посвятили оформление машин памяти Сенны

В McLaren разработали особую версию раскраски машин, посвящённую памяти Айртона Сенны – на таких MCL38 Ландо Норрис и Оскар Пиастри будут выступать в Монако.

Такое оформление машин, в котором сочетаются яркие жёлтый, зелёный и синий цвета, разработано совместно с компанией Senna Brand и партнёрами команды – эту гамму мир автоспорта знает уже более 40 лет по дизайну шлема великого бразильского гонщика.

Символично, что машины McLaren будут выглядеть так именно в Монако, ведь Сенна шесть раз выигрывал этот Гран При. Также гонщики и сотрудники команды в этот уик-энд будут носить особую версию униформы, а болельщики смогут приобрести сувенирную продукцию, выпущенную ограниченной серией, посвященную Айртону Сенне и его роли в истории команды.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Этой версией оформления машин McLaren мы с гордостью отмечаем выдающиеся достижения Айртона Сенны. Он остаётся одним из величайших героев Формулы 1 и одним из самых успешных гонщиков McLaren. Его значение для McLaren огромно, и не только благодаря его спортивным результатам – память о нём и его наследие всегда с нами. Мы считаем честью посвятить эту гонку ему, и на трассе, где он добился таких успехов, будем выступать в его цветовой гамме».

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