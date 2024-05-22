Рангник — об отказе Баварии: Я доверился своей интуиции

Специалист объяснил свое решение остаться тренером сборной Австрии
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Бывший претендент на пост главного тренера "Баварии" (вместо Томаса Тухеля) Ральф Рангник объяснил, почему отказал мюнхенскому клубу.
"Это было нелегкое решение. Мы вложили много времени и энергии в сборную Австрии. Мы работали, чтобы достичь этого результата, который есть сейчас. Я ни при каких обстоятельствах не хочу поставить это под угрозу.
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Я доверился своей интуиции, послушал свое сердце и решил остаться здесь. Я уверен, что это правильное решение".