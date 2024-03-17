Брентфорд с Ярмолюком уступил Бернли, Тоттенгэм потерпел поражение от Фулгема: результаты матчей АПЛ

В 29 туре английской Премьер-лиги состоялось 3 матча.

Брентфорд, за который выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк, потерпел поражение от Бернли. Ярмолюк вышел на поле на 59-й минуте игры, результативными действиями не отличился. Для украинца этот матч стал 21-м в нынешнем сезоне.

Чемпионат Англии — АПЛ

29 тур, 16 марта

Бернли — Брентфорд 2:1 (1:0)

Голлы: 1:0 — 10 Ларсен (пен), 2:0 — 62 Фофана, 2:1 — 83 Аир

Лутон — Ноттингем 1:1 (0 :1)

Голлы: 0:1 — 34 Вуд, 1:1 — 89 Берри

Фулгэм — Тоттенхэм 3:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 42 Муниз, 2:0 — 49 Лукич, 3:0 — 61 Муниз

Ранее сообщалось, что центральный защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный в матче против Лутона установил новый рекорд АПЛ.

champion.com.ua