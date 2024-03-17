В Формуле E впервые разыграют Кубок производителей

В этом сезоне в Формуле E появился новый зачёт – Кубок производителей, и он будет отличаться от привычного командного зачёта. По итогам каждой гонки будут приниматься в расчёт два лучших результата, показанных машинами каждого производителя, которые используют и заводские, и клиентские команды.

Будут суммироваться не только очки в соответствии с местами, занятыми в гонке, но также очки за поул-позиции и за лучшие круги.

11 команд чемпионата мира по гонкам на электромобилях используют технику шести производителей – Electric Racing Technologies, Jaguar, Mahindra Racing, Nissan, Porsche и Stellantis.

Уникальный трофей будет присуждён тому производителю, кто наберёт больше всех очков, и вручаться новый кубок будет на гала-церемонии Формулы E в конце сезона. Кроме того, в следующем году на машинах победителя, на шлемах гонщиков и униформе сотрудников команды появятся специальные знаки, свидетельствующие об этом достижении.

Альберто Лонго, соучредитель Формулы E и директор чемпионата: «Мы рады представить Кубок производителей, который будет вручён по итогам 10-го сезона. Мы долго к этому готовились, и это важная веха в развитии нашего чемпионата, поскольку она отражает дух соревновательности, характерный для Формулы E.

В основе нашего чемпионата – производители техники, которые всё дальше отодвигают границы возможного, разрабатывая новые технологии и повышая стандарты экологичности. Их вклад крайне важен, причём речь не только о формировании будущего автоспорта, но и о продвижении электрических технологий на дорогах общего пользования.

Новый кубок станет наградой за инновационные подходы, за вклад в формировании облика будущего, в котором гораздо больше внимания уделяется вопросам экологии».

Тем временем в Сан-Паулу полным ходом идёт подготовка к четвёртому этапу сезона, и с поула на городской трассе стартует Паскаль Верляйн, гонщик заводской команды Porsche, следовательно, он уже добыл для неё три очка за победу в квалификации, которые будут учтены в Кубке производителей.

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