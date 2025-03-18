Леклер: Мы уступаем в скорости Red Bull и McLaren

Гонщик Ferrari Шарль Леклер недоволен скоростью новой машины и повторением прошлых проблем…

Шарль Леклер: «По скорости мы были похожи на ехавшие впереди машины Mercedes, но не более. McLaren и Red Bull были гораздо быстрее. Очевидно, что впереди ещё много работы.

Я не знаю, почему в подобных условиях у Ferrari возникают проблемы, но это продолжается уже несколько лет. Под дождём и на мокрой трассе мы порой значительно уступаем в скорости – это наше слабое место.

В переменчивых условиях всегда есть шанс добиться большего, чем позволяет машина, но, к сожалению, мы вновь его упустили. В начале гонки мы были недостаточно быстры, а когда пришло время принять верное решение по стратегии, не сделали этого».

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