Stake F1 Team Kick Sauber временно изменит название

Как и год назад, Stake F1 Team Kick Sauber изменит название в дни проведения Гран При Нидерландов, исключив из него одного из ключевых спонсоров – компанию Stake.

В прошлом году голландский регулятор азартных игр (KSA) выпустил заявление о недопустимости участия команды в предстоящем этапе с названием, в котором упоминается оператор онлайн-казино. У Stake нет лицензии на работу в Нидерландах, и компания применяет региональную блокировку, чтобы не допускать на свой сайт игроков из этой страны, но в KSA считают, что Stake не должна рекламироваться в Зандфорте через упоминание в названии команды.

