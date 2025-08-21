Анастасия Соболева – о поражении в первом круге квалификации US Open: “Знаю, что сыграла далеко не лучший матч”

Украинская теннисистка Анастасия Соболева прокомментировала свое поражение в матче первого раунда квалификации Открытого чемпионата США.



“US Open для меня, к сожалению, закончился. Тяжело писать после поражений, но такова жизнь и спорт, поэтому такое бывает.

Знаю, что сыграла далеко не лучший матч, возможно из-за отсутствия игры в последний месяц и сразу первый матч на хардовом покрытии, на котором я ещё не играла в этом году. Причины разберем с тренером обязательно.

Несмотря на все, очень рада, что все-таки попала и имела возможность сыграть, потому что такие турниры – это самый высокий уровень, и играть здесь – это очень круто.

Обещаю еще немного погрустить и возвращаюсь к работе, потому что работать есть над чем. Хочу искренне поблагодарить всех за поддержку. И тех, кто дома не спал и поддерживал, и тех, кто болел на трибунах. Обнимаю всех”, – написала Анастасия в своем Telegram-канале.

