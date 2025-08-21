В столичный Сокол перешел центрфорвард Киев Кэпиталз

Даниил Тищенко – новичок «Сокола»

Бронзовый призер минувшего чемпионата Украины киевский «Сокол» укрепил состав 25-летним центральным нападающим Даниилом Тищенко, который два последних сезона выступал за другой cтоличный клуб – «Киев Кэпиталз».

Уроженец Донецка Тищенко в минувшем сезоне набрал 22 (14+8) очка в 25 играх регулярного чемпионата, а также добавил в статистику 3 (2+1) балла в 11 встречах плей-офф. В профессиональной карьере Даниила «Сокол» – шестой клуб. Форвард выступал ранее за столичные «Ледяные Волки», белоцерковский «Белый Барс», херсонский «Днепр», а также датский «Хвидовре».

Напомним, что в «Соколе» Тищенко присоединится к своему бывшему партнеру по «Киев Кэпиталз», который в начале лета также переехал на правый берег Киева в команду Олега Шафаренко.

sport.ua