Неман – Райо Вальекано прогноз и где смотреть матч ЛК

В четверг, 21 августа, пройдет матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, где белорусский «Неман» из Гродно встретится с испанским «Райо Вальекано». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат.

«Неман»

Белорусский клуб продолжает уверенно выступать в квалификации Лиги конференций, начиная с самого первого раунда. Сначала «Неман» обыграл армянский «Урарту», затем прошел словацкий «Кошице» с общим счетом 4:3. В 3-м раунде гродненская команда сумела выбить фарерский «Клаксвик» в серии пенальти.

В национальном чемпионате Беларуси «Неман» имеет 28 очков после 15 туров и располагается на 7-й позиции. При этом у команды есть три матча в запасе, что оставляет шансы на подъем в таблице.

«Райо Вальекано»

Испанский клуб завершил прошлый сезон Ла Лиги на 8-й строчке, набрав 52 очка и опередив «Осасуну» по результатам личных встреч. В Кубке Испании команда вылетела в 1/8 финала после поражения от «Реала Сосьедада».

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Райо» стартовал с победы над «Жироной» (3:1). На трансферном рынке летом клуб не проявил высокой активности, сохранив костяк состава. В еврокубках это будет первый матч сезона для мадридцев.

Личные встречи

Ранее «Неман» и «Райо Вальекано» между собой не играли.

Интересные факты

В 19 выездных матчах прошлого сезона Ла Лиги «Райо» набрал 26 очков — 6-й результат в чемпионате.

«Неман» пропустил всего 10 голов в текущем сезоне Высшей лиги Беларуси, что является вторым лучшим показателем.

«Райо» забил 41 мяч в прошлом сезоне Ла Лиги — это худший результат среди клубов, вышедших в еврокубки.

Прогноз

С учетом уровня соперников эксперты склоняются к победе «Райо Вальекано». Ожидается, что испанская команда сможет выиграть с форой -1.5, коэффициент на такой исход — 1.6.

