Лига 1. Сент-Этьен – Монако 1:3. Монегаски не отпускают Марсель в борьбе за серебро

"Монако" не без проблем одолел на выезде "Сент-Этьен" и вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. Монегаски имеют в своем активе 58 очков, такое же количество, как и "Марсель", впрочем, "красно-белые" опережают "провансальцев" по дополнительным показателям. Свободное падение "святых" продолжается, они остаются на предпоследней строчке в чемпионате Франции с 27 очками, позади них лишь "Монпелье". Отставание от зоны спасения для "зеленых" может увеличиться, поскольку сейчас оно составляет три очка за два тура до конца, а их ближайшие соперники еще имеют матчи в запасе.

Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время…

Лига 1. 32-й тур

Стадион: "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен)

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

"Сент-Этьен" — "Монако" 1:3

Голы: Давиташвили (65) — Аклиуш (2), Аль-Мусрати (68), Балогун (78)

"Сент-Этьен": Ларсоннер — Петро, Наде, Бернауэр, Аппиа (Макон, 90) — Тардье (Сиссоко, 90), Эква, Муэффек (Мутон, 71) — Давиташвили, Н'Гессан (Ваджи, 46), Кардона (Олд, 71)

"Монако": Кен — Кайо Энрике, Мависса, Синго, Тезе (Вандерсон, 63) — Минамино, Закария, Магасса (Аль-Мусрати, 63), Аклиуш (Диатта, 82) — Биерет (Эмболо, 14 / Бен Сегир, 82), Балогун

Предупреждения: нет

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