Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица

ФХУ

Подошел к завершению чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1A. Сборная Украины, которая была в одном набранном пункте от выхода в элитный дивизион, завершила турнир на третьем месте с 9 очками.

Повышение в классе завоевали Великобритания (12 очков) и Италия (10 пунктов).

Сборная Украины в решающем матче проиграла Японии 2:3 в основное время. После этого украинцы зависели только от результатов конкурентов, но Италия и Великобритания свои встречи выиграли.

Сборная Украины на турнире проиграла Великобритании по буллитам, затем выиграла у Италии по буллитам, обыграла Румынию и Польшу в основное время и уступила Японии в основное время.

Команда упустила шанс впервые с 2007 года подняться в элитный дивизион.

Последний игровой день и итоговая таблица

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Япония – Украина 3:2

Италия – Румыния 7:1

Великобритания – Польша 3:0

sport.ua