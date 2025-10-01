17 сезонов в НХЛ. Звездный игрок Колорадо завершил карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний защитник Эрик Джонсон объявил о завершении карьеры в НХЛ после 17 сезонов.

В последнем сезоне Джонсон выступал за «Колорадо Эвеланш» и «Филадельфию Флайерз», набрав 5 очков (2 гола, 3 передачи) в 36 матчах. В составе «Колорадо», куда он был обменян 7 марта, он заработал 2 очка (1 гол, 1 передача) в 14 играх. В плей-офф Кубка Стэнли Джонсон не отметился результативными действиями в двух матчах.

Будучи выбранным под первым номером драфта 2006 года командой «Сент-Луис Блюз», Джонсон за карьеру набрал 348 очков (95 голов, 253 передачи) в 1 023 матчах регулярного чемпионата за «Блюз», «Эвеланш», «Баффало Сейбрз» и «Филадельфию», а также 13 очков (5 голов, 8 передач) в 57 матчах плей-офф.

В составе «Колорадо» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2022 году.

«После 18 невероятных лет в НХЛ я завершаю карьеру с сердцем, полным благодарности», – прокомментировал Джонсон. «Благодарю «Сент-Луис Блюз», «Баффало Сейбрз», «Филадельфию Флайерз» и особенно «Колорадо Эвеланш» за возможности и незабываемые моменты, особенно за Кубок Стэнли 2022 года. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и персоналу за поддержку и преданность, которые формировали мою карьеру.

Фанатам – за страсть, которая делала каждый момент незабываемым. Семье и друзьям – за безусловную любовь и поддержку, которая помогала мне всё это время.

Хоккей был моей жизнью, и я благодарен за каждую секунду. Рад новым этапам впереди и всегда буду ценить этот путь».

