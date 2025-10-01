Шанхай. Чилич впервые за три года выиграл матч на “Мастерсе” и сыграет дальше против Джоковича, Альтмайер стал соперником Синнера

Результаты первого игрового дня на “Мастерсе” в Шанхае



Шанхай, Китай • 1-12 октября • хард • $10,897,410

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Мюллер (Франция) 6:7(6), 6:1, 6:1

Адриан Маннарино (Франция) – Маттео Берреттини (Италия) 7:5, 7:6(5)

Зизу Бергс (Бельгия) – Себастьян Корда (США) 6:4, 7:5

Йошихито Нишиока (Япония, Q) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:1, 6:2

Жауме Мунар (Испания) – Мартон Фучович (Венгрия) 4:6, 7:5, 6:1

Янник Ханфманн (Германия, Q) – Лоренцо Сонего (Италия) 2:6, 6:3, 6:1

Марин Чилич (Хорватия) – Николоз Басилашвили (Грузия, Q) 6:3, 7:6(5)

Фабиан Марожан (Венгрия) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) 6:1, 4:6, 6:4

Лука Нарди (Италия) – Себастьян Офнер (Австрия) 3:6, 6:3, 6:2

Джордан Томпсон (Австралия) – Аугуст Хольмгрен (Дания, Q) 4:6, 6:3, 6:4

Себастиан Баэс (Аргентина) – Чжан Чжичжэнь (Китай, WC) 2:6, 6:3, 6:4

Валентен Вашеро (Монако, Q) – Ласло Джере (Сербия) 6:3, 6:4

Маттиа Беллуччи (Италия) – Адам Уолтон (Австралия) 7:6(6), 6:1

Даниэль Альтмайер (Германия) – Тристан Скулкейт (Австралия, Q) 6:3, 6:4

• Марин Чилич впервые с августа 2022 года (Цинциннати) выиграл матч в основной сетке “Мастерса”. Хорватский теннисист второй раз сыграет против Николоза Басилашвили и второй раз его победил. Следующим соперником 37-летнего Марина Чилича станет 39-летний Новак Джокович. Теннисисты сыграют друг против друга 22-й раз и впервые с 2022 года. Серб лидирует в этом противостоянии, одеражав 19 побед.

• Даниэль Альтмайер взял реванш у Тристана Скулкейта за поражение на турнире в Лос-Кабосе в этом году и впервые с прошлогоднего турнира в Майами выиграл матч на хардовом “Мастерсе”. Во втором круге немец сыграет против действующего чемпиона соревнований и второй ракетки мира Янника Синнера. В 2023 году Альтмайер победил итальянца в пятисетовом поединке на Ролан Гаррос, а годом ранее проиграл на US Open.

Другие пары второго круга с участием сеяных игроков:

Бен Шелтон (США, 6) – Давид Гоффен (Бельгия)

Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) – Адриан Маннарино (Франция)

Каспер Рууд (Норвегия, 11) – Зизу Бергс (Бельгия)

Андрей Рублев (-, 13) – Йошихито Нишиока (Япония, Q)

Флавио Коболли (Италия, 22) – Жауме Мунар (Испания)

Фрэнсис Тиафо (США, 25) – Янник Ханфманн (Германия, Q)

Тэйлор Фритц (США, 5) – Фабиан Марожан (Венгрия)

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 32) – Лука Нарди (Италия)

Уго Умбер (Франция, 21) – Джордан Томпсон (Австралия)

Хольгер Руне (Дания, 10) – Себастиан Баэс (Аргентина)

Александр Бублик (Казахстан, 14) – Валентен Вашеро (Монако, Q)

Томаш Махач (Чехия, 20) – Маттиа Беллуччи (Италия)

