Гаэль Монфис отказался от выступления на “Мастерсе” в Риме

Французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира ATP Masters 1000 в Риме



Напомним, что на прошлой игровой неделе в Мадриде Гаэль Монфис вышел во второй круг, где должен был встретиться с Андреем Рублевым, но за несколько часов до начала матча объявил об отказе из-за плохого самочувствия. В своем заявлении на социальных сетях он отметил: «Я очень болен, к сожалению, вынужден сняться с турнира. Надеюсь, скоро выздоровею».

В Риме место Монфиса в основной сетке займет австралиец Ринки Хиджиката.

38-летний Гаэль Монфис, начал сезон 2025 года с победы на соревнованиях ATP 250 в Окленде, став самым возрастным чемпионом турнира ATP с 1977 года. Всего в этом году француз сыграл 22 матча и одержал 16 побед.

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