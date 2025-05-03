Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой бокса. Тайсон выделил чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонту Дэвиса.

«Танк Дэвис – великолепный боец. Он станет легендой бокса, если продолжит драться», – сказал Майк Тайсон.

Последний бой Джервонты Дэвиса завершился вничью – его соперником был Ламонт Роуч.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua