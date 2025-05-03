Легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой бокса. Тайсон выделил чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонту Дэвиса.
«Танк Дэвис – великолепный боец. Он станет легендой бокса, если продолжит драться», – сказал Майк Тайсон.
Последний бой Джервонты Дэвиса завершился вничью – его соперником был Ламонт Роуч.
Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.