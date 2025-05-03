Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В поединке 35 тура АПЛ встретятся "Брентфорд" и "Манчестер Юнайтед". В первом круге волевую победу одержали манкунианцы. Однако тогда еще команду возглавлял Эрик Тэн Хаг. Теперь Рубен Аморим будет искать противодействие “пчелам”. И сделать это он должен так, чтобы не навредить ответному матчу полуфинала Лиги Европы против "Атлетика" Бильбао.
В прямом эфире матч будет показывать канал Setanta Sports Premium. Начало – в 16:00.
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Английская Премьер-лига, 35 тур
4 мая, 16:00. "Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports Premium
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>