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Футбол

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • В поединке 35 тура АПЛ встретятся "Брентфорд" и "Манчестер Юнайтед". В первом круге волевую победу одержали манкунианцы. Однако тогда еще команду возглавлял Эрик Тэн Хаг. Теперь Рубен Аморим будет искать противодействие “пчелам”. И сделать это он должен так, чтобы не навредить ответному матчу полуфинала Лиги Европы против "Атлетика" Бильбао.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • В прямом эфире матч будет показывать канал Setanta Sports Premium. Начало – в 16:00.

    Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига, 35 тур

    4 мая, 16:00. "Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

    Главный арбитр: Энтони Тейлор

    Прямая трансляция: Setanta Sports Premium

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    www.ua-football.com

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