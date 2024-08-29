Хакеры взломали аккаунт Мбаппе в соцсетях и писали оскорбления в адрес Месси, Тоттенхэма и Израиля

Вот это влип
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Новичок "Реала" Килиан Мбаппе угодил в неприятную ситуацию. Вечером 28 августа официальный аккаунт французского нападающего в X (ранее – Twitter) подвергся хакерской атаке.
Во время взлома аккаунт Мбаппе начал публиковать сообщения на такие темы, как политика, футбол и криптовалюты.
Наиболее подписчикам запоминились следующие твиты:
Позднее все посты были удалены из аккаунта Килиана.
Сегодня, 29 августа, "Реал" сыграет на выезде против "Лас-Пальмаса" в третьм туре Ла Лиги.