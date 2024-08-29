Гёте заменит Колапинто в Формуле 2

Гонщик Формулы 2 Франко Колапинто в этот уик-энд сделает шаг вперёд, заменив Логана Сарджента в Формуле 1, шагнёт вперёд и Оливер Гёте.

Выступающий в Формуле 3 за Campos участник молодежной команды Red Bull заменит Франко Колапинто в составе MP Motorsport в Формуле 2…

Оливер Гёте «У меня нет опыта пилотирования машины Формулы 2, но два года в Формуле 3 отлично меня к этому подготовили. Моя цель в этот уик-энд – узнать как можно больше, освоить всю информацию, которую мне предоставит MP Motorsport. Это будет непросто даже на хорошо знакомой трассе, поскольку у моих конкурентов гораздо больше опыта, а мне сообщили об этом так поздно, что у меня не было возможности подготовиться на симуляторе к Формуле 2. С другой стороны, это похоже на мой дебют в Формуле 3 в 2022-м, когда я пришёл в серию в середине сезона, с первой попытки заработал очки и занял четвертое место в основной гонке в Спа.

В целом, я доволен своей стабильностью в этом году, победами и подиумами. Немного жаль, что я не смогу завершить свой сезон в Формуле 3, как планировалось. Желаю удачи Campos Racing, я буду за них болеть».

Источник