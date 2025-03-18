Тото Вольфф: Гран При Китая важен для Формулы 1

В комментариях для пресс-службы Mercedes руководитель команды Тото Вольфф подвёл итоги первой гонки сезона в Мельбурне и рассказал о важности Гран При Китая для Формулы 1.

Тото Вольфф: «Мы улетели из Австралии с множеством приятных воспоминаний и со здоровой долей реализма относительно того, на каких позициях находится команда. Машина W16 обеспечила гонщиков стабильной платформой и менее склонна реагировать на изменения состояния трассы, чем её предшественница. Временами у машины был темп, позволявший бороться впереди.

Очевидно, что мы сделали хороший шаг вперёд за зиму, и теперь задача в том, чтобы раскрыть весь потенциал и добиться от машины большей скорости. Мы рады этому вызову.

Саму по себе гонку мы провели хорошо, принимали правильные решения в нужное время и заработали первый подиум в сезоне. Джордж безупречно провёл гонку, атаковал, когда было необходимо, поддерживал темп, пользовался возможностями и поднялся на подиум. Блестящее выступление, которое подчеркнуло его скорость, зрелость и интеллект.

Что касается Кими, то более сложный дебютный уик-энд трудно представить. Он стартовал не с той позиции, с которой должен был, и столкнулся с экстремальными сложностями на коварной трассе. Тем не менее, Кими справился со всем, что выпало на его долю, со зрелостью, несвойственной его возрасту.

Его скорость на пустой трассе была впечатляющей, а уверенность и решительность при обгонах – превосходными. В этом сезоне у него ещё будут сложные моменты, но мы довольны той траекторией, которой он придерживается. Четвёртое место было справедливой наградой.

Сейчас мы отправляемся в Шанхай и с нетерпением ждём возвращение в Китай после впечатляющего прошлогоднего этапа. Мы почувствовали страсть и энергию местных болельщиков, которые были рады возвращению Формулы 1 в страну после пятилетнего перерыва.

В Китае крупнейший в мире автомобильный рынок и одна из ведущих экономик, поэтому страна имеет критическое значение для глобального присутствия спорта. Я уверен, что в этом году мы увидим ещё один великолепный этап».

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