UA-Футбол представляет соперника сборной Украины: Бельгия

Украина будет спорить с Бельгией за возможность присутствия в Дивизионе А Лиги наций. Ценность текущей задачи подлежит сомнениям, о чем мы рассуждали в одном из материалов, но оно есть — Сергей Ребров должен во второй раз увидеться со знакомым и до сих пор сложным конкурентом.

Что для нас готовят? Рассказываем.

Общая история

Многие ассоциируют Бельгию исключительно с так называемым "золотым периодом", который длился с 2014-го по 2018-й. Но это стопроцентно не все — хотя бы потому, что есть гораздо более разноцветная страница, написанная в 1970-х-1980-х.

Команда не всегда квалифицировалась на крупные турниры (что в пятидесятых, что девяностых, это же прослеживалось в нулевых — например, отсутствовала на ЧМ-2006 и 2010), но таки принесла громкую славу.

В 1972-м коллектив стал полуфиналистом домашнего Евро, спасовал ФРГ (1:2), зато отыгрался на Венгрии (2:1) и таким образом порадовал болельщиков третьим местом (это солидно, учитывая, что до этого все чемпионаты Европы были пропущены).

Через восемь лет поколение, где блистали Жан-Мари Пфафф, Рене Вандерейккен и Ян Кулеманс, взяло еще более высокую планку. ЧЕ-1980 предложил расширение формата, с двумя групповыми этапами, и Бельгия справилась с миссией — обменялась точными ударами с Англией (1:1), дожала Испанию (2:1) и провела удобную "сухую"ничью с Италией (0:0). Поскольку тогда плейоф еще не предусматривался, парни Ги Тиса, как лидер квартета 2, автоматически отправились в финал, где, к сожалению, затормозили на знакомых немцах (1:2).

На ЧМ-1986 все вертелось вокруг гениальности Диего Марадоны, однако и бельгийцы преподнесли сюрприз. Который не особо читался по ходу Мундиаля – Ги Тис привез проверенных Пфаффа и Кулеменса, но "красные дьяволы" едва не приблизились к краху. Поражение Мексике (1:2), неуверенный обыгрыш Ирака (2:1), ничья с Парагваем (2:2) — перформанс намекал на будущий провал.

Бельгия пролезла в 1/8-ю благодаря относительно лучшей игре среди остальных третьих сборных, а дальше выдала матч, который хорошо помнят зрители со стажем — одолела Советский Союз 4:3, как считается, со спорным судейством. В четвертьфинале удалось оставить позади Испанию (1:1; 5:4), а вот в 1/2-га полностью превратилась в бенефис Марадоны, который со своей стороны отгрузил дубль.

Поэтому да — не все ограничивается новейшей эпохой. В 2014-м состоялась, так сказать, проба пера – Компани, Вертонген, Де Брюйне, Азар и Лукаку были остановлены более перспективной Аргентиной (0:1); через два года эта же банда споткнулась о куражный Уэльс (1:3).

ЧМ-2018 принес бронзовые медали, годные для признания, но с тех пор давление только усилилось. Было ощущение, что Бельгия способна и должна удивлять еще, а вместо этого Евро-2020 и ЧМ-2022 показали регресс и отсутствие конкретной тренерской мысли (удивительно, что Роберто Мартинес не просто держится на плаву, а еще и был "завербован" Португалией).

История встреч с Бельгией

Бельгия попалась нам в третьем туре на Евро-2024. Оппонент подошел к очной дуэли с тремя баллами — до этого сенсационно уступил великолепно организованной Словакии (0:1) и частично реабилитировался обыгрышем Румынии (2:0).

Мы тоже набрали аналогичное количество очков, впрочем, владели худшими позициями. Да, все испортил скандальный "влет" в начале дистанции. Вот те 0:3, которые хочется вычеркнуть из памяти, и дали о себе знать, когда сохранение на форуме (да еще и с шансом выхода с третьей строчки) решала разница забитых и пропущенных.

После Словакии (1:0) нам нужна была только победа, однако матч прошёл в режиме "одни не хотят, а другие не могут". Доменико Тедеско осознавал, что нет необходимости стараться и рисковать, а "сине-желтым" банально не хватило класса и фарта (вот кто знает, как бы все повернулось в случае реализации момента один на один Георгием Судаковым).

С финальным свистком осталось неприятное послевкусие — Украина стала первой в истории, кто накопил 4 пункта, но все равно покинул соревнования, а "красные дьяволы" получили на орехи от своих же фанатов. Показательно, что в 1/8-й сборная вылетела от полумертвой Франции.

Современное состояние

а) тренер

В конце января Бельгия получила нового тренера. Подчеркнем, что Доменико Тедеско избавились не за провал в Лиге наций (тогда бы не медлили и сделали это сразу после поражения Израиля в ноябре). Бывший рулевой "Шальке" и "РБ Лейпциг" неоднократно упоминался в контексте разрушенного доверия в раздевалке, не продемонстрировал качественного игрового роста и был логично выставлен за дверь. Очевидно, что все стороны зашли в тупик, и в местной федерации пожертвовали самой слабой фигурой.

Руди Гарсия никогда не работал с институтом сборных и является исключительно клубным специалистом (не видим никакой проблемы, это же не наоборот). Очень опытный — находится в профессии с 1994-го, брал чемпионство с "Лиллем", построил симпатичную "Рому" середины 2010-х, во главе "Лиона" бил "Манчестер Сити" и не "вывез" "Наполи", перегоревший с уходом Лучано Спаллетти.

Отметим, что уход из Неаполя не особо ударил по имиджу — все же алленаторе на момент ноября 2023-го шел четвертым, и главная причина разрыва, если верить журналистам, заключалась в оторванности от футболистов (не обойтись и без импульсивности Аурелио Де Лаурентиса).

С уверенностью заявляем, что Гарсия учится на ошибках — сейчас активно коммуницирует. Француз еще даже не дебютировал на мостике, а уже совершил важную вещь — привлек Тибо Куртуа. Да, не совсем красиво получилось с Куном Кастельсом, стоявшим на "браме" во время Евро-2024 и отреагировавшим на камбэк "реаловца" завершением международной карьеры, но Руди, прежде всего, заинтересован в собственных порядках и достижении результата.

С учетом того, что Де Брюйне и Лукаку также на месте (хотя предварительно пытались избегать Тедеско; Ромелу просил его не вызывать, апеллируя желанием адаптироваться к "Наполи", хотя годами под крылом Антонио Конте), то это лишь указывает на нормализацию отношений.

Гарсия предпочитает рисунок 4-3-3, однако сомнительно, что будет ломать схему 4-2-3-1, к которой так привыкли бельгийцы. Вероятно, что специалист и успел познакомиться со способностями подопечных, однако мы не верим, что он придумает что-то экстраординарное в стратегическом плане. Ключевая угроза таится в мотивации — Руди стремится хорошо стартануть, старая гвардия, похоже, благодарна за доверие, всегда легче начинать с чистого листа.

б) команда

Гарсия собрал почти всех доступных исполнителей. Справедливый шаг — прибывшему тренеру лучше реагировать на запросы общества. Это, повторимся, весомый аргумент, почему у конкурента есть шанс обойти нас в погоне за Дивизионом А.

Кто вызван? Кроме перечисленных Куртуа, Де Брюйне и Лукаку из наиболее заметных откликнулись Тома Менье, Жереми Доку, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Леандро Троссард, Алексис Салемакерс, Шарль де Кетеларе, Доди Лукебакио и Миши Батшуайи

Есть дебютанты — 22-летний вратарь Сенне Лемменс (благодаря ему "Стандард" в претендентах на чемпионскую группу Жюпиле Про-лиги), 28-летний Брайан Хейнен (центрхав капитанит в "Генке"), 24-летний универсал Николя Раскин (разрывает с "Рейнджерс") и 17-летний хавбек Жорти Мокио (понемногу подпускается к основе "Аякса").

Или кто-то забыт? Из расширенного списка отсеяны Дрис Мертенс, Аксель Витсель, Кристиан Бентеке и Амаду Онана. Если разобраться, то все прогнозируемо — Витсель и Амаду ротируются в "Атлетико" и "Астон Вилле" соответственно и не имеют много минут.

Кристиан Бентеке? Нужен ли форвард, пусть и забивной, из американского "Ди Си Юнайтед"? MLS позволяет куражиться даже посредственным игрокам, которые не факт, что помогут, когда этого потребует более важная ситуация (тем более есть Лукаку и Батшуайи из топ-5).

А вот к Мертенсу, несмотря на 37 в паспорте, мы бы присмотрелись поближе: все же оттянутый нападающий переживает третью молодость и зажигает за "Галатасарай": 5 голов и 18 результативных передач в 42 поединках действительно радуют глаз. Как бы там ни было, решение принято и не лишено смысла — в мае представителю турецкого гранда исполнится 38.

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Состав Бельгии не без проблем (самое слабое звено — защитное; Илья Забарный как-то убедительнее выглядит на фоне конкурентов), однако к этой обороне еще надо пробиться. Со средней линией все приемлемо (наши эксперты почему-то презирают Де Брюйне, но вы найдите среди украинцев такого же по классу полузащитника).

Да и кто будет подвергать критике Лукаку? Довбик вроде бы забил столько же в Серии А (10), похож по профайлу (таранный столб), но бельгийский визави опытнее в разы.

Итог

В прочности Бельгии будет сомневаться только дурак. Команда — давно не та, что возглавляла рейтинг ФИФА, но и не проходной соперник, которым следует пренебрегать.

Если и говорить о слабостях, то не забывайте, что именно мы не имеем достаточно козырей. Примечательно, что сейчас не звучит риторика, которая наблюдалась накануне Евро-2024 — что-то в стиле "мы способны дойти до полуфинала". Да, это была полушутка Судакова и Зинченко, однако она ярко иллюстрировала общий настрой — тогда верилось, что Сергей Ребров успешно выступит на турнире.

Все это резко изменилось, причем без каких-то дальнейших позитивных сдвигов — иначе бы "сине-желтые" лихорадочно не пытались спастись от вылета в Дивизион С.

То есть, для того, чтобы одолеть Руди Гарсию, нам придется совершить большой подвиг, не иначе. Когда в стан "красных дьяволов" возвращается один из лучших голкиперов современности, а мы теряем едва ли не самого креативного игрока атаки из-за допинга, то становится не по себе. С фаворитом здесь все понятно.

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