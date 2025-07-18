Удивлен. Украинец, тренировавший Видзев – о назначении рулевого сборной Польши

Украинский специалист Петр Кушлык, который с начала 90-х до начала 2000-х годов работал главным тренером ряда клубов Польши, поделился мыслями относительно смены на тренерском мостике национальной сборной этой страны.

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Напомним, что вместо Михала Пробежа, который покинул свой пост в "Кадре" после конфликта с ее легендой, Робертом Левандовским, был назначен Ян Урбан.

– Откровенно говоря, это назначение меня удивило, – сказал Петр Кушлык – Не знаю, чем именно руководствовался президент Польского Футбольного союза Цезарий Кулеша, приглашая на должность рулевого национальной сборной Урбана. Ведь сейчас есть достаточно квалифицированных тренеров, которые заслуживают возглавить главную команду Польши гораздо больше. Я десять лет работал в польском футболе, поэтому имел возможность анализировать, оценивать и сравнивать. К тому же, для меня футбольная судьба наших добрых соседей-славян – поляков не безразлична. Ведь кроме того, что я работал в "Видзеве" и еще четырех клубах низших лиг Польши, имею там родственников – в частности, родную тетю Марысю.

Так вот, по моему мнению, оптимальной кандидатурой на должность главного тренера национальной команды мог бы стать известный в стране специалист – Ежи Энгель. Он в свое время уже тренировал сборную Польши, выведя ее в финальную стадию чемпионата мира, много лет был в ней и спортивным директором. В Польше Энгель является такой же величиной, как Валерий Лобановский для Украины. Но видимо Кулеше нужен другой наставник – гибкий и покладистый. Как раз таким и является Ян Урбан.

Петр Кушлык работал в элите польского футбола в сезоне-1999/2000, когда он возглавлял "Видзев" из Лодзи.

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