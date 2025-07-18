Яссы. Три румынские теннисистки сыграют в полуфинальных матчах

Результаты четвертьфиналов на турнире WTA в Румынии
Яссы, Румыния • 14-20 июля • грунт • $275,094
Действующая чемпионка: Мирра Андреева (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Сорана Кырстя (Румыния) – Мария Лурдес Карле (Аргентина) 6:1, 6:4
Жиль Тайхманн (Швейцария, 6) – Симона Вальтерт (Швейцария) 5:7, 6:1, 7:5
Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 7) – Анна Сискова (Чехия, Q) 6:2, 3:6, 7:5
Жаклин Кристиан (Румыния, 2) – Панна Удварди (Венгрия) 6:3, 6:4
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