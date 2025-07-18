Феликс Баумгартнер: 1969 – 2025

Вчера вечером спортивный мир потрясло печальное известие о трагической гибели Феликса Баумгартнера, австрийского парашютиста, обладателя невероятного рекорда по прыжкам из стратосферы.

На протяжении многих лет он сотрудничал с компанией Red Bull и при её поддержке установил немало впечатляющих достижений, зафиксированных в Книге рекордов Гиннеса. В частности, специально под него был осуществлён проект Red Bull Stratos: 14 октября 2012 года Баумгартнер после долгого периода подготовки совершил прыжок с высоты в 39 км и стал первым человеком, кто преодолел звуковой барьер в свободном падении без какого-либо летательного аппарата.

«Мы потрясены и бесконечно опечалены, – говорится в официальном заявлении компании Red Bull. – Феликс был тем человеком, кто отодвигал границы возможного. Он всегда был абсолютным профессионалом, его отличала максимальная собранность и невероятное внимание к деталям. Он никогда не полагался на случай. Феликс, нам будет очень тебя не хватать».

Баумгартнер погиб 17 июля, когда совершал полёт на мотодельтаплане в районе итальянского города Порто-Сант-Эльпидио, что на побережье Адриатики. По каким-то причинам он потерял контроль над мотодельтапланом, который в результате упал на землю на территории гостиничного комплекса. Идёт расследование, и оно должно установить, катастрофа произошла из-за отказа техники или из-за сердечного приступа, случившегося с пилотом.

Но у Феликса Баумгартнера было и ещё одно страстное увлечение – автоспорт. По приглашению Red Bull он часто бывал на гонках, и в своё время Дэвид Култхард прокатил его по трассе Поль-Рикар на трёхместной машине, построенной на основе шасси для Формулы 1.

Впечатления ему настолько понравились, что уже через несколько месяцев он сам вышел на старт в Хоккенхайме за рулём спорткара Volkswagen Scirocco в гонке кузовной серии Scirocco Cup. В декабре 2013-го он должен был принять участие в Гонке чемпионов в Таиланде, но традиционные зимние соревнования тогда были отменены из-за неспокойной политической ситуации в Бангкоке.

Но в 2014-м Баумгартнер выступил в гонке более высокого уровня – в «24 часах Нюрбургринга». Вместе с тремя напарниками, профессиональными гонщиками, он пилотировал Audi R8 LMS, и их экипаж тогда занял вполне достойное 9-е место.

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