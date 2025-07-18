СМИТ: «Они подведут Усика. Это действительно придаст уверенности Дюбуа»

Sky Sports. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Известный боксерский журналист Адам Смит поделился мыслями о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Дюбуа в форме, он молодой боксер и набирает ход. А ноги Усика уже такие, что могут подвести. Сможет ли Дюбуа надеется, что раунд за раундом перебоксирует Усика? Нет. Может ли он надеяться на один удар, который все решит? Да, вполне, к тому же у него есть уверенность после того удара в первом бою.

Усик не может драться вечно, но знаете что? Я не вижу у него спада, вспомните последний бой Фьюри, Усик только прибавил, и если Александр будет так делать в реванше, то Дюбуа будет в затруднительном положении», – сказал Смит.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

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