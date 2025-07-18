Женское Евро-2025: Испания побеждает Швейцарию и выходит в полуфинал

Сборная Испании обеспечила себе место в полуфинале женского чемпионата Европы по футболу, одолев команду Швейцарии с минимальным счетом 2:0.

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После безголевого первого тайма испанки доминировали во второй половине встречи. Первый гол был забит на 66-й минуте усилиями дель Кастильо. А окончательный счет установила Пина, которая гарантировала Испании выход в следующий этап турнира.

В полуфинале Испания встретится с победителем матча между сборными Франции и Германии, который состоится 19 июля в 22:00 по киевскому времени.

Женское евро. Четвертьфинал. Испания – Швейцария – 2:0

Гол: дель Кастильо 66', Пина 71'

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