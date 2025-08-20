Рома выставила на трансфер Довбика и еще двух игроков

Итальянская «Рома» продолжает свою подготовку к новому сезону, активно работая на трансферном рынке и формируя состав для предстоящих соревнований в чемпионате. Важным шагом стало решение клуба выставить на трансфер троих футболистов, которые не входят в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По информации Il Tempo, на трансферный рынок будут выставлены украинский форвард Артем Довбик, вингер Стефан Эль-Шаарави и полузащитник Томмазо Бальданци. Руководство клуба, в том числе спортивный директор Фредерик Массара, сообщил, что основная цель — как можно быстрее продать этих игроков и заработать на их переходах.

Несмотря на слухи и ожидания, «Рома» пока не получила официальных предложений по этим футболистам. Однако клуб готов рассматривать любые поступающие варианты для их продажи. Гасперини выразил уверенность, что Довбик, Эль-Шаарави и Бальданци не являются незаменимыми игроками в составе.

Напоминаем, мы также писали о том, что Яремчук пропустит старт чемпионата Греции из-за травмы.