Бобровский, Шестеркин и Кочетков попали в список фаворитов на получение «Везина Трофи»

Сергей Бобровский. Фото Global Look Press

В список претендентов на приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ «Везина Трофи» попали трое российских вратарей.

Согласно мнению экспертов NHL.com, высокие шансы на завоевание трофея имеют Сергей Бобровский («Флорида»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Петр Кочетков («Каролина»).

«Везина Трофи» вручается с 1927 года, по итогам сезона-2023/24 его обладателем стал Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

Из россиян последним награду получал Шестеркин в 2022 году, это единственный подобный трофей вратаря. Бобровский является 2-кратным обладателем приза (2013, 2017).

Источник: Официальный сайт НХЛ

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