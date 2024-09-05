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Бокс

«Мы не забудем». Владимир Кличко прокомментировал удар рф по Львову

«Мы не забудем». Владимир Кличко прокомментировал удар рф по Львову

РБК

Известный украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал террористический удар рф по Львову:

«Путинская россия хочет стереть Украину с карты. И, чтобы это сделать, она уничтожает целые семьи. Мы не забудем. Мы не простим».

Напомним, в среду, 4 сентября 2024 года, россия утром обстреляла центр Львова. В результате террористической атаки было повреждено не менее 188 зданий, а среди людей – 66 пострадавших и 7 погибших. В частности, погибли все члены семьи Базилевичей, кроме отца. Именно об этой семье в своей публикации написал Владимир Кличко.

sport.ua

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