«Мы не забудем». Владимир Кличко прокомментировал удар рф по Львову

РБК

Известный украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал террористический удар рф по Львову:

«Путинская россия хочет стереть Украину с карты. И, чтобы это сделать, она уничтожает целые семьи. Мы не забудем. Мы не простим».

Напомним, в среду, 4 сентября 2024 года, россия утром обстреляла центр Львова. В результате террористической атаки было повреждено не менее 188 зданий, а среди людей – 66 пострадавших и 7 погибших. В частности, погибли все члены семьи Базилевичей, кроме отца. Именно об этой семье в своей публикации написал Владимир Кличко.

sport.ua