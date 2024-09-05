Мбаппе прокомментировал ситуацию из ПСЖ по заработной плате

Я желаю им всего наилучшего (с)

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Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию, которая сложилась с его бывшим клубом "ПСЖ".

"Проблемы с "ПСЖ" относительно зарплаты? Я могу сказать о них только хорошее. Я желаю им всего наилучшего", – цитирует Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Напомним, парижский клуб отказался выплатить футболисту оставшуюся часть заработной платы и бонусы за прошлый сезон.

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