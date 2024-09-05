Украинец Липовый следующий сезон проведет за испанский Аликанте

Предыдущим клубом свингмена был Прометей

Свингмен сборной Украины по баскетболу Александр Липовый следующий сезон проведет в испанском Аликанте.

Липовый раньше выступал за БК Киев, БК Донецк, Будивельник, Динамо Киев, сербскую Црвену Звезду, грузинскую Виту, венгерский Шольнок, греческие Трикалу и Промитеас. Предыдущим клубом Александра был Прометей.

Липовый в составе клуба из Слобожанского набирал в среднем 6.4 очка, 4 подбора и 1.5 передачи в Еврокубке. В розыгрыше Латвийско-эстонской баскетбольной лиги Александр показывал результат 6.4 очка и 4 подбора. Вместе с Прометеем свингмен дважды становился чемпионом ЛЭБЛ.

Аликанте выступает во втором дивизионе Испании Примера FEB. Команда украинца откроет сезон 28 сентября матчем против Вальядолида.

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