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Хоккей

Украинец Липовый следующий сезон проведет за испанский Аликанте

Предыдущим клубом свингмена был Прометей

Украинец Липовый следующий сезон проведет за испанский Аликанте

Украинец Липовый следующий сезон проведет за испанский Аликанте

Александр Липовый, фото – fbu.ua

Свингмен сборной Украины по баскетболу Александр Липовый следующий сезон проведет в испанском Аликанте.

Липовый раньше выступал за БК Киев, БК Донецк, Будивельник, Динамо Киев, сербскую Црвену Звезду, грузинскую Виту, венгерский Шольнок, греческие Трикалу и Промитеас. Предыдущим клубом Александра был Прометей.

Липовый в составе клуба из Слобожанского набирал в среднем 6.4 очка, 4 подбора и 1.5 передачи в Еврокубке. В розыгрыше Латвийско-эстонской баскетбольной лиги Александр показывал результат 6.4 очка и 4 подбора. Вместе с Прометеем свингмен дважды становился чемпионом ЛЭБЛ.

Аликанте выступает во втором дивизионе Испании Примера FEB. Команда украинца откроет сезон 28 сентября матчем против Вальядолида.

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