Все расклады. За кого нужно болеть Украине, чтоб попасть в хоккейную элиту?

ФХУ

Сборная Украины проиграла Японии (2:3), но сохраняет шансы на возвращение в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Сине-желтая команда идет второй в дивизионе IA в Румынии, имея 9 очков из 15. Столько же набрала и лидер турнира – команда Великобритании.

Путевки в элиту получают две лучшие команды из шести. Борьба за топ-2 ведется между 4 сборными.

Турнирное положение: Великобритания – 9 очков, Украина – 9 (завершила турнир), Италия – 7, Япония – 7 (завершила турнир), Польша – 6, Румыния – 1 (вылетела в дивизион IB).

Дополнительные критерии при равенстве очков: 1) очки в личных встречах, 2) разница шайб в личных встречах, 3) заброшенные шайбы в личных встречах, 4) результат против лучшей команды среди тех, кто не в дележе очков, 5) результат против второй лучшей команды среди тех, кто не в дележе очков, 6) более высокий номер посева перед турниром.

Результаты матчей

1-й тур (27.04): Япония – Италия – 1:4, Украина – Британия – 3:4 Б, Румыния – Польша – 1:4

2-й тур (28.04): Италия – Украина – 2:3 Б, Польша – Япония – 2:1, Британия – Румыния – 2:1 OT

3-й тур (30.04): Британия – Япония – 5:4 OT, Польша – Италия – 1:4, Украина – Румыния – 4:0

4-й тур (01.05): Италия – Британия – 1:5, Польша – Украина – 1:4, Румыния – Япония – 3:5

5-й тур (03.05): Япония – Украина – 3:2, 16:00. Италия – Румыния, 19:30. Британия – Польша

Турнирная таблица перед двумя заключительными матчами

Рассмотрим возможные варианты в оставшихся двух матчах:

Вариант 1 (устраивает): если Великобритания не проиграет Польше в основное время, а Италия не обыграет Румынию в основное время:

Великобритания – 10 или 11 или 12 очков, Украина – 9, Италия – 7 или 8 или 9 (хуже личная встреча), Польша – 6 или 7 или 8

Вариант 2 (устраивает): если британцы проиграют полякам в основное время, а итальянцы не выиграют у румын:

Украина – 9 (4 пункта в личных), Польша – 9 (3), Великобритания – 9 очков (2), Италия – 7 или 8

Вариант 3 (устраивает): поражение Великобритании от Польши в основное время, победа Италии над Румынией в основное время:

Италия – 10 очков, Украина – 9 (4 пункта в личных), Польша – 9 (3), 4. Великобритания – 9 (2)

Вариант 4 (устраивает): поражение британцев от Польши в основное время, выигрыш итальянцев у румын, но не в основное время. Тогда 4 команды наберут по 9 очков – невероятный случай!

Украина – 9 (6 пунктов в личных), Великобритания – 9 (5), Италия – 9 (4), Польша – 9 очков (3)

Вариант 5, который Украину не устраивает:

Единственный сценарий, который оставляет Украину вне топ-2:

Победа Италии над Румынией в основное время (итальянцы будут иметь 10 баллов)

Великобритания не проиграет в основное время Польше (британцы завершат с 10+ пунктами)

Итак, Украине нужно болеть за Румынию против Италии и за Польшу против Британии

Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром

sport.ua