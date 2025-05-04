Все расклады. За кого нужно болеть Украине, чтоб попасть в хоккейную элиту?

Сборная Украины проиграла Японии (2:3), но сохраняет шансы на возвращение в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Сине-желтая команда идет второй в дивизионе IA в Румынии, имея 9 очков из 15. Столько же набрала и лидер турнира – команда Великобритании.
Путевки в элиту получают две лучшие команды из шести. Борьба за топ-2 ведется между 4 сборными.
Турнирное положение: Великобритания – 9 очков, Украина – 9 (завершила турнир), Италия – 7, Япония – 7 (завершила турнир), Польша – 6, Румыния – 1 (вылетела в дивизион IB).
Дополнительные критерии при равенстве очков: 1) очки в личных встречах, 2) разница шайб в личных встречах, 3) заброшенные шайбы в личных встречах, 4) результат против лучшей команды среди тех, кто не в дележе очков, 5) результат против второй лучшей команды среди тех, кто не в дележе очков, 6) более высокий номер посева перед турниром.
Результаты матчей
Турнирная таблица перед двумя заключительными матчами
Рассмотрим возможные варианты в оставшихся двух матчах:
Великобритания – 10 или 11 или 12 очков, Украина – 9, Италия – 7 или 8 или 9 (хуже личная встреча), Польша – 6 или 7 или 8
Украина – 9 (4 пункта в личных), Польша – 9 (3), Великобритания – 9 очков (2), Италия – 7 или 8
Италия – 10 очков, Украина – 9 (4 пункта в личных), Польша – 9 (3), 4. Великобритания – 9 (2)
Украина – 9 (6 пунктов в личных), Великобритания – 9 (5), Италия – 9 (4), Польша – 9 очков (3)
Единственный сценарий, который оставляет Украину вне топ-2:
Итак, Украине нужно болеть за Румынию против Италии и за Польшу против Британии
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
sport.ua