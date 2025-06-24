Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую лигу

ХК Киев Кэпиталз

Украинский хоккейный клуб Киев Кэпиталз, вице-чемпион Украины, объявил о намерении подать заявку на участие в Балтийской хоккейной лиге в сезоне 2025/26.

Пресс-служба столичного клуба сообщила: «Следующим важным шагом для стратегического развития стало наше решение принять участие в сезоне 2025/26 Балтийской хоккейной лиги. В этом направлении мы уже получили полную поддержку Международной федерации хоккея (IIHF) и Латвийской федерации хоккея (LHF), которая является организатором турнира».

В финале плей-офф чемпионата Украины Киев Кэпиталз уступил «Кременчугу» со счетом 3:4 в серии.

Киев Кэпиталз заключил соглашение с бронзовым призером Универсиады

Официальное заявление хоккейного клуба Киев Кэпиталз

Уважаемые болельщики ХК Киев Кэпиталз, друзья и партнеры Клуба,

Подводя итоги второго сезона существования ХК Киев Кэпиталз, в первую очередь хотим искренне поблагодарить вас за невероятную поддержку. Именно благодаря вам мы с уверенностью можем сказать, что Клуб состоялся как полноценная хоккейная институция в спортивном ландшафте Украины.

ХК Киев Кэпиталз принципиально отличается от других хоккейных клубов – прежде всего подходами к построению и управлению деятельностью Клуба, а также, что чрезвычайно важно, наличием сплоченной и эмоциональной фанатской базы. Цели и задачи, поставленные инвесторами, были достигнуты, причем в чрезвычайно сложное военное время, когда хоккейная инфраструктура в Украине фактически разрушена, как и значительная часть спортивной жизни страны в целом.

Мы еще раз убедились, что наш слоган «Мы побеждаем вместе» обрел настоящий смысл. Чувствуя вашу поддержку, мы считаем себя победителями в ежедневной борьбе с обстоятельствами и вызовами.

Что касается спортивных результатов, то после второго года существования созданного с нуля клуба мы твердо верим в наш успех. Все команды ХК Киев Кэпиталз – мужская, женская, молодежная, а также любительская и ветеранская – добились успехов и стали победителями или призерами соревнований под эгидой Федерации хоккея Украины (ФХУ). И это, опять же, стало возможным несмотря на чрезвычайно сложные условия – от фактического отсутствия ледовых арен до вопиющих проблем с арбитражем в украинском хоккее.

Отдельная благодарность – всем спортсменам и сотрудникам системы ХК Киев Кэпиталз.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и хорошо понимаем, что следующий сезон будет еще сложнее. Однако мы будем искать – и уверены, что найдем – возможности для развития как самого Клуба, так и украинского хоккея в целом, несмотря на колоссальные вызовы.

С этой целью мы уже активно работаем над проектом создания собственной ледовой арены: выбрано место, завершается проектирование арены с участием ведущих европейских архитектурных бюро, ведется подготовка юридического сопровождения.

Следующим важным шагом для стратегического развития стало наше решение принять участие в сезоне 2025/26 Балтийской хоккейной лиги. В этом направлении мы уже получили полную поддержку Международной федерации хоккея (IIHF) и Латвийской федерации хоккея (LHF), которая является организатором турнира.

И наконец, мы настроены продолжать поддерживать детско-юношескую хоккейную школу «Крыжинка» в Киеве, которую считаем одним из самых ценных партнеров системы ХК Киев Кэпиталз. Мы убеждены, что будущее украинского хоккея возможно только при условии развития игроков высокого уровня именно в таких школах.

Еще раз благодарим всех наших болельщиков и партнеров. Вместе – к новым победам!

С уважением, владельцы ХК Киев Кэпиталз

sport.ua