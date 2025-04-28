Эдуард ЗАХАРЧЕНКО: «Мне еще повезло, что разбил только телефон Бобкина»

Фото Ивана Вербицкого. Эдуард Захарченко

Наш нынешний гость – самая эпатажная фигура в украинском хоккее. Может быть, даже во всей его истории. Сегодня в Румынии наша команда сыграет первый матч на чемпионате мира. Но Захарченко, хоть он и стал лучшим голкипером нынешнего внутреннего чемпионата, там не будет. В этом интервью Эдуард объясняет почему. А еще он рассказал о специфических отношениях с вратарями, об истории с дисквалификацией за якобы сданный матч сборной, о том, почему ушел из «Шторма», как превратился из «ватника» в украинского националиста и как разбил телефон тренеру своей команды. Но начали мы с завоевания «Кременчугом» чемпионства, которое стало для 29-летнего Захарченко первым в карьере.

– Конечно, для меня это событие, – говорит Эдуард. – Я долго шел к этому чемпионству, долго не мог его завоевать. Всегда не хватало совсем немного. На этот раз все звезды сошлись, все выложились по полной. У нас вышла настоящая чемпионская команда. Мы заслужили поднять над головой кубок.

«Бобкин сказал, что так будет лучше для всех»

– «Кременчуг» в ходе регулярного чемпионата, мягко говоря, не впечатлял. Что изменилось в плей-офф? Это тренерский штаб подготовил команду настолько грамотно, что она показала свой максимум в плей-офф или решающим, как многие считают, оказался фактор Захарченко?

– Когда я пришел, мы еще проигрывали. Мне не получалось играть на том уровне, которого от меня ждали. Но я верил в себя, тренеры верили в меня, никто не опускал руки и все у нас получилось. Да и команда в целом, не смотря на неудачи, не расстраивалась, продолжала работать. В итоге хоккейный бог нас наградил удачей и чемпионством.

– Это второй твой приход в «Кременчуг». В своем предыдущем интервью ты сказал, что лучшемвсего тебе было, когда ты выступал за «горожан» в предыдущий раз, в сезоне-2016/17…

– Сейчас тоже бы все было лучше, но свои условия диктует тот факт, что в стране война. Конечно, не обделили нас после завоевания чемпионства и сейчас.

– Знаю, что нынешний руководитель Федерации хоккея Украины Сергей Мазур еще будучи президентом «Кременчуга» говорил: «Сможем вернуть Захарченко – станем чемпионами».

– Приятно, что в меня верили. «Кременчуг» давно вел переговоры о моем переходе, еще прошлым летом, когда я подписал контракт со «Штормом». Но тогда решил остаться с командой, коллективом и тренером в Одессе.

Фото Вадима Шамдана. Захарченко празднует свой гол в ворота "Кэпиталз"

– Относительно причин твоего перехода из «Шторма» в «Кременчуг» существуют разные слухи. Расскажи, что было на самом деле.

– Если официально, то основная причина в том, что я перестал давать тот результат, который от меня требовался. Отчасти я с этим согласен. Осенью я провел хороший Кубок Украины. Мы хорошо сыграли и подняли трофей над головой. После этого я получил травму. У меня на локте был бурсит, пришлось делать операцию. На две недели из процесса выпал, а когда вернулся, то не заметил, что начал тренироваться в обычном режиме. Не настойчивее и интенсивнее, поскольку надо было наверстывать упущенное, а просто тренировался. В итоге это сказалось на результате, на моей физической готовности. Я не оправдывал надежд. Не знаю только чьих – тренерского штаба или руководства клуба. Чье было окончательное решение – не знаю, но основания я дал.

– Как ты расстался с Александром Бобкиным и руководством «Шторма»?

– Никак. До этого в трех выездных матчах я не играл. Провели с Бобкиным легкий диалог. Он сказал, что что-то непонятное, что сейчас все решается. С кем решается и что не знаю. Но понял, что меня будут менять. Просто уволить меня не могли, поскольку я хорошая боевая единица и за меня можно что-нибудь или кого-то попросить. Прошло время и после очередной выездной игры мне позвонил Бобкин. Сказал, что меня должны набрать из Кременчуга. Сказал, что так будет лучше всех. На том все.

Фото Ирины Василенко. Захарченко – обладатель Кубка Украины

«Обиды как таковой нет. Есть непонимание»

– Другие варианты были?

– Думаю, еще «Кепиталз» интересовался. Было два варианта, поскольку третья команда, попадавшая в плей-офф – «Сокол» – меня бы не взяла. Нет смысла, у них есть Богдан Дьяченко. К тому же, я не в лучших отношениях с тренером киевлян. Могу сказать, что когда появилось понимание, что меня будут менять, сам высказал пожелание, чтобы меняли в «Кременчуг».

– Корни не лучших отношений с тренером «Сокола» Олегом Шафаренко тянутся от олимпийской квалификации, которая состоялась в конце августа – начале сентября в Риге?

– Да.

– Расскажешь, что там произошло? После этого тебя в сборную уже не вызывали…

– (после паузы). Я такой специфический человек, что если мне что-то непонятно, спрашиваю, а не реагирую молча. Видно, кто-то думает, что я слишком много разговариваю и веду себя не так, как хотят другие. Поэтому у нас что-то вроде конфликта. Но опять же – об этом со мной никто не говорил. Это догадки.

– Слышал, что тебя упрекали из-за недостаточной физической готовности, что не тренировался перед сбором национальной команды индивидуально.

– Я тренировался по мере возможностей. Это лето, хоккеистов нет, льда не хватает. В зале работал. Но все мы понимаем, что как бы хорошо ты ни был готов физически, на льду все аннулируется. Надо дорабатывать и привыкать. Не могу сказать, что не был готов вообще, но и до оптимальных кондиций было далеко.

– Сегодня сборная Украины стартует на чемпионате мира в дивизионе 1А. Есть обида, что будешь следить за этими событиями со стороны?

– Обиды как таковой нет. Есть непонимание. Мне всегда говорили: «Станешь лучшим по всем показателям, тебя возьмут». Я стал. И что? Не знаю, кто обманывал.

– Ты уже определился, где продолжишь клубную карьеру?

– На этот момент я свободный агент. За границей оставаться не планирую. Побуду еще немного с женой (разговор состоялся в телефонном режиме, когда Захарченко находился в Вильнюсе – авт.) и вернусь в Украину. У меня были планы, что попаду на чемпионат мира, там хорошо себя зарекомендую и получу какое-нибудь интересное предложение из сильной лиги. Ибо дивизион 1А – это уже серьезно, за ним следят. Это не 1В, где играет непонятно кто. Хотя в 2016-м, на чемпионате мира как раз в этом дивизионе, меня заметил тренер «Ноттингем Пантерз». Но в этом году чемпионат мира пройдет мимо меня. Если не произойдет ничего неожиданного, останусь в «Кременчуге». По крайней мере, пока только этот клуб обозначил готовность продолжать со мной сотрудничество. Более предметный диалог состоится после чемпионата мира.

«Сейчас времена изменились, нужно быть аккуратным, подбирать слова»

– Давай немного отойдем от хоккейной тематики. Твое предыдущее интервью вызвало большой резонанс на болотах. Учитывая, что ты и родился там, и в свое время играл, и, очевидно, имеешь много знакомых, выслушивал что-то в личных разговорах?

– Играю в компьютерные игры, в приставку. Со многими людьми, из разных стран. Лет семь назад играл с одним парнем. Он мне написал вскоре после интервью, со скрин-шотами и вопросом: «Слушай, что там происходит?» Оказывается, в россии есть канал РТВ. Куратор этого канала как-то нашел этого парня, спрашивал, знаком ли он со мной. Также мне сбросили скрин-шоты с моей уже безжизненной страницы «Вконтакте». Грязь там в комментариях устроили. В личные сообщения тоже писала куча орков. Но из старых знакомых никто ничего не говорил.

– К сожалению, Овечкину не оторвало ног и он побил рекорд. Многие наши хоккеисты, особенно молодые, без устали лайкают все посты, касающиеся этого события. Как ты к этому относишься?

– Без разницы. У меня есть своя позиция, я ее никому не навязываю. Я у себя в стране, никуда не уехал и не собирался. Поддерживаю наше государство, нашу армию и все, что мы делаем. А что касается молодых ребят, то разделил бы их на три категории: одни неграмотные, другим запрещают высказываться родители, а третьи явно считают, что спорт вне политики.

– Спрашиваю еще и потому, что знаю, что в том же «Шторме» пытался воспитывать молодежь старыми методами.

– Конечно, они обижаются, жалуются. Не воспринимают такие методы. Может быть, такой стиль уже отходит. Может, это и к лучшему, что дедовщина уже не действует и отношения внутри команды становятся более партнерскими, без ущемлений. Раньше молодых постоянно поддавливали: «Ты такой, ты какой-то…» И мы, будучи молодыми, не обращали на это внимания, потому что понимали, что опытные игроки хотят как лучше. Сейчас времена изменились, нужно быть аккуратным, подбирать слова, чтобы, не дай Бог, кто-то не обиделся. Надо быть культурным.

– Вратари тоже друг друга поддавливают? Скажем, у тебя в молодости были такие опытные партнеры по команде, как, например, Вадим Селиверстов…

– Я никогда особенно с вратарями не контактирую. Для меня это конкурент, соперник. Мне нужно работать против него, чтобы стать лучше. Я никогда особенно с вратарями не дружил и не общался.

– С Богданом Дьяченко, с которым вы много лет вместе были в сборной у тебя, кажется, отношения неплохие.

– Да, хорошие. У нас здоровая конкуренция. Но такого, чтобы попить друг с другом кофе или сходить в магазин между нами не было никогда. Рабочие отношения, такие же рабочие шутки на тренировках. Но все кончается там, где и началось.

Фото Ивана Вербицкого. Эдуард Захарченко и Богдан Дьяченко

«У меня на шлеме были нарисованы русский флаг и медведь»

– Вернемся однако к разговору о твоей гражданской позиции. Сейчас она четкая и не вызывает сомнений. Но помню, что так было не всегда. В середине прошлого десятилетия, когда война началась, ты имел взгляды, которые сейчас бы назвали ватными…

– Так и было. Я тогда жил в россии, играл там. Мои родители смотрели российские каналы, а я попадал под влияние. Вернее, скажу иначе: я был безграмотным, молодым, ничем кроме хоккея не интересовался. У меня на шлеме были нарисованы русский флаг и медведь. Года три. Войны в моем мире не было. Я был уверен, что в условном Львове тоже не придавали значения, что в Донецке воюют. А что говорить обо мне, да еще и в то время, когда я за три тысячи километров, да еще в другой стране, где всегда чувствовалось влияние пропаганды? Кстати, в россии война, которая началась в 2014-м, не так сильно и освещалась. Это сейчас источников информации масса – Instagram, Facebook, Tik-Tok. Тогда из соцсетей для меня был только российский Вконтакте. Мы все там сидели и ничего плохого не видели. Вникать и интересоваться я начал, когда повзрослел.

– Когда это произошло?

– Когда почувствовал это на себе, то есть, когда началась полномасштабная война. В середине меня что-то щелкнуло, и я изменил свои взгляды. Мгновенно все обрубилось. А задумываться начал раньше, когда до 2017-го приезжал в сборную. У кого-то из ребят в Донбассе воевал папа, у кого-то друзья. В раздевалке мы регулярно разговаривали на тему «кто виноват?», «кто атакует?». Это расширяло мое мировоззрение. До того же, выступая в россии, был уверен, что все правильно россияне делают, поскольку в Украине «биндеровцы едят людей». Я в это верил. Слушать и понимать другую сторону я начал, приезжая в сборную.

– В итоге после полномасштабной войны ты выступаешь в шлеме с лого «Азова».

– Принял такое решение, когда пожил в оккупации и вырвался из Херсона. Приехал к жене в Литву и здесь шлем и перекрасил. На чемпионате мира, правда, пришлось шлем заклеивать, поскольку военная тематика там запрещена.

«Эта расписка – подделка»

– Эдуард, темнейшим пятном в твоей хоккейной карьере является история, которая получила продолжение после чемпионата мира-2017 в Киеве. Это когда тебя обвинили, а затем дисквалифицировали за участие в матче с фиксированным результатом. Считаешь себя виноватым?

– История мутная и до конца неразобранная. Себя виню только в том, что вел себя некорректно и некрасиво. Все помнят, каким я был Эдиком, как я позволял себя вести себя, разговаривать, реагировать и высказываться публично в адрес отдельных клубов и отдельных людей. Думаю, я поплатился за свою резкость. Очевидно те, кого я задевал, мне ответили.

– Ты не назвал ни одной фамилии, но чаще всего речь идет о мести Колесникова.

– Да, он самый влиятельный из тех, кто мог бы это сделать. Но не думаю, что это он.

– «Дело Захарченко» тогда раздувалось устами в первую очередь тогдашнего вице-президента Федерации хоккея Украины Георгия Зубко. По иронии судьбы, уже возглавив ФХУ, он способствовал твоему возвращению в систему украинского хоккея и в сборную Украины.

– Я на Георгия не обижался. Он действовал в пределах должностных обязанностей. Ситуация возникла и ее необходимо было закрывать, дисквалифицировав главного виновника, сдающего матчи сборной страны. Зубко сильно не разбирался, выполнял то, что от него требовалось. В ходе этой истории хватало собраний, консилиумов, приезжали представители Международной федерации хоккея. Я присутствовал на них вместе с адвокатом.

– Расписка о сдаче матча корейцам – поддельная?

– Мы наняли независимых специалистов и провели экспертизу. Их вердикт – это подделка.

Фото Ивана Вербицкого. Эдуард с супругой и ее родными после победного для Украины ЧМ-2024 в Вильнюсе

– В дальнейшем тебя сделала немного более умеренным эта история или то, что в твоей жизни появились отношения, которые переросли в создание семьи?

– Пожалуй, то и другое. Однако жена все же сыграла большую, огромную роль в моем воспитании, кстати, в политическом тоже. Я стал более адекватным, сдержанным во всех пониманиях.

С Сабиной мы познакомились на чемпионате мира-2016 в Хорватии. Она там работала в статусе корреспондентки от Литвы – брала интервью, делала видеообзоры для спортивного канала. Так мы познакомились, начали общаться. Летом я приехал в Литву и так постепенно все и завертелось. Потом, когда я впервые подписал контракт с «Кременчугом», Сабина приехала ко мне и мы начали жить вместе.

– Но сейчас вы живете порознь – жена в Литве, ты в Украине. Видитесь только отрезками. Вряд ли вас это устраивает.

– Скучаю по Сабине. Но наши отношения сразу строились на расстоянии. Понимаете, когда долго не виделись и потом встречаемся, возникают всевозможные побочные эффекты. Приходится привыкать, что не один в комнате, что в постели кто-то еще. Думать приходится не только за себя, но и за двоих. То есть приходится заново притираться и иногда это добавляет негатива. Но со временем это проходит.

«Может, я пленочку снял и теперь попрет всем»

– Сейчас ты еще способен на какие-то безумные поступки, которые тебе присущи раньше?

– Вряд ли. Разве выражаюсь иногда грубо. Это не всем нравится. На эмоциях все равно появляется тот Эдик, которого все еще помнят. В карьере я принял немало нестандартных решений. Помню, еще когда выступал в российской Молодежной хоккейной лиге, подрался сразу с тремя: дрался с одним, когда он упал, побежал за другим, а потом бегал за третьим, он убегал от меня. Смешно это смотрелось. Тренер этому парню кричал: «Беги сюда!» Впрочем, думаю, будь я полевым игроком, эта ситуация не привлекла бы особого внимания. Вратарей сразу замечают.

– Слышал, что другой Эдик в одном из предыдущих сезонов разбил Бобкину телефон.

– Но это случайно было. Мы тогда играли во Дворце спорта с «Соколом». Проиграли. Я зашел в раздевалку. Рядом с дверью стол, на нем – на зарядках гаджеты – планшеты, ноутбуки, мобильные – всех игроков и тренеров. Тогда ведь отключали свет, а мы были с дороги. Так вот, когда я заходил, на эмоциях ударил клюшкой по косяку двери. Клюшка скользнула вниз, на стол, где лежали все гаджеты. Мне повезло, что разбил только телефон Бобкина. Отремонтировали его за мой счет, заменили стекло.

– Впрочем, в историю украинского хоккея ты вошел благодаря легальному безумию – первому вратарскому голу, да еще и в финальной серии. Чем хочешь удивить в будущем сезоне?

– Хочу снова стать чемпионом и еще раз забить, чтобы мой рекорд точно никто никогда не побил.

– 33 года ни один вратарь не забивал. Похоже, твоему рекорду в видимом будущем ничего не угрожает.

– Может, я пленочку снял и теперь попрет всем (смеется).

ВИДЕО. Чудо в финале: как вратарь забросил шайбу в матче плей-офф

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